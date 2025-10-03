ДБР спіймало посадовців Держприкордонслужби: купували пальне задорого

Державне бюро розслідувань виявило, що посадовці Держприкордонслужби уклали низку договорів із приватною компанією за завищеними цінами. У вартість закупівель безпідставно включали ПДВ.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Працівники ДБР за сприяння УВВБ Держприкордонслужби повідомили про підозру колишньому командиру та головному бухгалтеру однієї з військових частин Держприкордонслужби", – говориться у повідомленні.

Посадовці неналежно виконували свої обов’язки під час закупівлі пального для потреб оборони держави в умовах воєнного стану, стверджують детективи.

Згідно з рішенням уряду постачання пального для потреб сил оборони мало здійснюватися без нарахування ПДВ. Проте посадовці військової частини уклали низку договорів із приватною компанією за завищеними цінами, оскільки у вартість закупівель безпідставно включали ПДВ.

"Через це на рахунки постачальника було зайво перераховано понад 1,5 млн гривень бюджетних коштів, якими компанія незаконно заволоділа", – говориться у повідомленні.

Колишньому командиру повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби в умовах воєнного стану. Головному бухгалтеру інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Керівнику приватної компанії повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Санкція статті – до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. ДБР додає, що вживає заходів для відшкодування завданих державі збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо:

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо двох колишніх посадовців Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, дії яких завдали державі збитків на понад 2,4 млрд грн.

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України завершили досудове розслідування щодо посадовців однієї з військових частин Київської області та трьох приватних підприємців, які організували постачання неякісних аптечок для ЗСУ. Справу скерували до суду.

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією та СБУ затримали та повідомили про підозру групі військовослужбовців, які розкрадали та збували пальне військової частини на Київщині.

Раніше Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо спільника львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який завдав збитків державі на понад мільярд гривень. Він організував постачання неякісного військового спорядження для Міністерства оборони України на понад 1,16 млрд гривень.

Служба безпеки України разом із Міністерством оборони виявила розтрату понад 1 мільярда гривень, виділених на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ у 2022 році.