Військових на Київщині підозрюють у розкраданнях "надлишків" армійського дизпального

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією та СБУ затримали та повідомили про підозру групі військовослужбовців, які розкрадали та збували пальне військової частини на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними ДБР, злочинну схему розробив начальник однієї зі служб військової частини та долучив до схеми ще двох своїх колег.

Начальник служби пально-мастильних матеріалів завищував норми витрат, а також фіктивно списував пальне на транспортні витрати та генератори. Через це утворювались значні "надлишки" дизельного пального. Інші фігуранти збували їх.

"Для конспірації вони змінювали номерні знаки на цивільних вантажівках, перевдягали цивільних водіїв у військову форму та надавали на КПП підроблені документи і таким чином вивозили пальне з частини", - йдеться в повідомленні ДБР.

Документально підтверджено збут на 27 тисяч літрів дизельного пального загальною вагою 22,9 тонни.

Військовим посадовцям повідомили про підозру у привласненні військового майна за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України).

