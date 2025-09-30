Оборонні збитки на 2,4 мільярда гривень: ДБР завершило розслідування

Обвинувальні акти щодо експосадовців Міноборони, які завдали державі збитків на 2,4 млрд гривень, направлено до суду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо двох колишніх посадовців Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, дії яких завдали державі збитків на понад 2,4 млрд грн", – говориться у повідомленні.

Протягом 2023 року посадовці уклали 95 договорів із суб’єктами господарювання на постачання мастильних матеріалів, нафти та дистилятів для техніки спеціального призначення на загальну суму понад 19 млрд грн.

"У порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 № 178 та статті 195 Податкового кодексу України, до вартості постачань було необґрунтовано включено податок на додану вартість у розмірі понад 2,4 млрд грн", – повідомляє ДБР.

Це призвело до завдання державі тяжких наслідків на відповідну суму.

Під час досудового розслідування Міністерству оборони України відшкодовано збитки на суму понад 2,2 млрд грн, говориться у повідомленні.

Один із колишніх посадовців обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Іншого обвинувачують у службові недбалості та підробленні офіційних документів.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо:

Раніше Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо спільника львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який завдав збитків державі на понад мільярд гривень. Він організував постачання неякісного військового спорядження для Міністерства оборони України на понад 1,16 млрд гривень.

Служба безпеки України разом із Міністерством оборони виявила розтрату понад 1 мільярда гривень, виділених на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ у 2022 році.

21 січня 2023 року видання ZN.ua повідомило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців дорожче у два-три рази, ніж у магазинах Києва. Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький, який фігурував у справі про розкрадання 580 тисяч доларів під час закупівлі військової амуніції.

Особливого розголосу набула інформація про "курячі яйця за 17 гривень": у розслідуванні журналістів йшлося про ціну за штуку, хоча в документі фігурувала також ціна за 100 грамів.

Упродовж минулого тижня спеціалізовані прокурори повідомили про підозру низці осіб, у результаті протиправних дій яких державі завдано збитків на 71 млн грн.

Правоохоронці вручили підозру посадовцю квартирно-експлуатаційного управління, причетному до масштабних махінацій під час закупівлі ліжок для військових частин.

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України завершили досудове розслідування щодо посадовців однієї з військових частин Київської області та трьох приватних підприємців, які організували постачання неякісних аптечок для ЗСУ. Справу скерували до суду.

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією та СБУ затримали та повідомили про підозру групі військовослужбовців, які розкрадали та збували пальне військової частини на Київщині.