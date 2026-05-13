Ледь тримався на ногах: на Харківщині правоохоронці затримали хабарника

На Харківщині правоохоронці викрили посадовця Держгеокадастр, який одержав 300 тисяч гривень хабаря і на момент передачі грошей вживав алкогольні напої і ледь тримався на ногах.

Про це розповідає пресслужба Державного бюро розслідувань.

Ідеться про завідувача одного із секторів Держгеокадастру у Харківській області, який вимагав та отримав хабар від керівника місцевого фермерського господарства.

Його викрили працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії із Служби безпеки України.

За даними слідства, посадовець фактично організував схему штучного тиску на аграрія, аби змусити його платити.

Оскільки позапланові перевірки нині перебувають під мораторієм, він переконав фермера самостійно написати заяву з проханням провести таку перевірку.

Натомість обіцяв, що після цього господарство кілька років працюватиме спокійно без додаткових проблем і перевірок.

Також чиновник гарантував "безпроблемне" проходження перевірки та відсутність перешкод під час обробітку землі й посівної кампанії.

У разі відмови від такої співпраці натякав на можливі проблеми з документацією, бюрократичне затягування процедур та постійний контроль з боку держорганів.

Передача грошей відбувалася у два етапи. Спочатку фермер передав сто тисяч гривень.

Після цього посадовець продемонстрував результати перевірки, у яких не було зафіксовано суттєвих порушень, та домовився про передачу решти суми.

У день отримання другої частини хабаря чиновник на роботу не з'явився та наказав аграрію привезти кошти до нього додому.

"Як з'ясувалося, у цей момент він замість робочого кабінету вдома вживав алкогольні напої. Ледь тримаючись на ногах, посадовець забрав гроші у фермера, після чого і відбулося затримання", – говориться у повідомленні.

Фігуранту повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Також у межах досудового розслідування перевіряється можлива причетність інших посадовців Держгеокадастру до функціонування корупційної схеми та системного вимагання коштів із представників аграрного бізнесу.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Нагадаємо:

У Львові оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з прокурорами затримали начальника підрозділу "Укрзалізниці", який організував схему поборів з робітників.

Заступнику начальника одного з відділів Луцької міської ради повідомлено про підозру у хабарництві.

Заступника голови Рівненської облради, який отримав півмільйона гривень хабара, засуджено до 9 років позбавлення волі.