Зерно на експорт: порівняно з вереснем залізниця збільшила перевезення

У жовтні на залізничній мережі навантажено 911 тис. т зернових. Це на 7% більше, ніж за минулий місяць. Водночас порівняно з відповідним періодом торік спостерігається падіння — на 35%.

Про це пише RAIL.insider.



За два тижня жовтня на експорт залізницею було перевезено майже 837 тис. т зернових вантажів.



За оперативними даними, обсяги перевезень зернових у жовтні зменшились і становили 1 млн 39 тис. т. Цей обсяг на 5,9% нижчий порівняно із вереснем і на 35% — до жовтня торік.

Обсяги перевезення зернових в експортному сполученні знизилися ще суттєвіше. Так, порівняно із вереснем показник скоротився на 9,8%, а до відповідного періоду торік — на 36%.

Загалом у жовтні експортовано майже 837 тис. т. У напрямку морських портів транспортовано 92% від загального обсягу, а до західних прикордонних переходів — 8%.

Як повідомлялося раніше, обсяг експортованого залізницею зерна у вересні знизився на понад 20%.

Нагадаємо:

Упродовж 16 діб вересня залізничним транспортом перевезено на експорт понад 1 млн 49 тис тон зернових вантажів.

Обсяг перевезень вантажів у контейнерах залізницею упродовж січня–серпня 2025 року склав 151 тис. 897 ДФЕ, що на 15% менше минулорічних показників.

Упродовж січня–серпня залізничним транспортом перевезено 18 млн 797 тис. 500 т зернових вантажів, що на 30% менше, ніж за відповідний період торік.

У серпні 2025 року Україна експортувала 4,0 млн т продукції АПК, що на 15,6% більше аналогічного показника попереднього місяця.

"Укрзалізниця" хоче домовитися з урядом щодо індексації тарифів на залізничні перевезення та підвищити тариф на транспортування зерна.

У першому півріччі 2025 року Укрзалізниця перевезла 79,6 млн тонн вантажів — це на 11,8% менше, ніж за аналогічний період торік. Найбільше впали обсяги перевезення вугілля і зерна.