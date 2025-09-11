"Укрзалізниця" проситиме уряд дозволити підвищити тариф на перевезення зерна

"Укрзалізниця" хоче домовитися з урядом щодо індексації тарифів на залізничні перевезення та підвищити тариф на транспортування зерна.

Про це повідомив заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов, пише AgroPortal.

Українська залізнична логістика сьогодні має найнижчий тариф на перевезення 1 т зерна до портів, на рівні 17 $/т, що є позитивним моментом для аграріїв. Для АТ "Укрзалізниця" така ціна не дозволяє підприємству розвиватися і бути ефективним, стверджує він.

"Сьогодні вартість логістики для аграріїв досить прийнятна, але залізниця зі свого боку буде наполягати на індексації тарифів, і ми бачимо, що для аграріїв це підвищення може сягнути плюс 4-5 долара", – зазначив він під час зустрічі Trend&Hedge Club.

"Якщо ми зможемо домовитися з урядом, то тариф зросте на 37-40%. Я вважаю, що це підйомна ціна, адже у 2024 році залізнична логістика вартувала 22 долара за тону зерна. Таким чином ми якраз вийдемо на минулорічний рівень, що дасть нам змогу функціонувати в складних умовах війни", — пояснив Ткачов.

Він додав, що сьогодні вартість перевалки зерна в портах знизилася до 7 доларів за тору, тоді як торік вона була 10-12 доларів, тому на цьому аграрії можуть економити.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що вагоноремонтні підприємства "Укрзалізниці" очікують, що цей рік закінчать зі збитками у 600 мільйонів гривень. Причини – падіння обсягів залізничних перевезень та профіцит вантажних вагонів на ринку.

У першому півріччі 2025 року Укрзалізниця перевезла 79,6 млн тонн вантажів — це на 11,8% менше, ніж за аналогічний період торік. Найбільше впали обсяги перевезення вугілля і зерна.

Гендиректор компанії Олександр Перцовський зазначив, що з такою динамікою за рік буде перевезено лише половину від обсягів довоєнного 2021 року.

АТ "Укрзалізниця" планує у 2025-му скоротити щонайменше 25% адміністративно-управлінського персоналу, або понад 500 посад.

Раніше АТ "Укрзалізниця" оголосила тендер на залучення міжнародного юридичного радника для супроводу у процесі реструктуризації зовнішнього боргу. УЗ мусить розв’язати проблему накопичених ще з 2012 року боргів у понад мільярд доларів США.