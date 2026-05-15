Наслідки дронових атак: РФ скоротила морський експорт нафтопродуктів на 10%

Це сталося на тлі атак безпілотників на великі російськ НПЗ та портову інфраструктуру

Росія у квітні 2026 року скоротила морський експорт нафтопродуктів на 9,8% у щоденному вираженні порівняно з попереднім місяцем і на 17% порівняно з квітнем ‌2025 року до 7,77 млн тонн, оскільки українські безпілотники завдали ударів по портах та великих нафтопереробних заводах.

Про це повідомляє Reuters.

Перебої в роботі НПЗ внаслідок атак дронів позначилися на обсязі випуску нафтопродуктів, а нальоти на портові термінали обмежили можливості експортної перевалки палива.

Квітневий обсяг експортних відвантажень нафтопродуктів з РФ став мінімальним з листопада 2025 року, коли атаки дронів також призвели до перебоїв у перевалці палива в російських чорноморських портах Новоросійськ і Туапсе.

Балтійські порти Приморськ та Усть-Луга були атаковані БПЛА 22 та 25 березня, а Усть-Луга зазнала масованих ударів дронів також 27, 29 та 31 березня — пошкоджень зазнала інфраструктура порту.

У результаті термінали портів призупинили прийом нафтопродуктів від НПЗ РФ, змушуючи останніх шукати альтернативні напрямки для відвантаження продукції.

Сумарні поставки палива з балтійських портів Приморськ, Висоцьк, Санкт-Петербург та Усть-Луга у квітні впали на 31,4% у добовому вираженні порівняно з попереднім місяцем до 3,32 млн тонн.

Експорт нафтопродуктів із портів Чорного та Азовського морів минулого місяця зріс на 20,3% порівняно з березнем — до 3,65 млн тонн, оскільки трейдери перенаправили експортні потоки з терміналів балтійських портів.

Відвантаження нафтопродуктів з арктичних портів Мурманськ та Архангельськ у квітні зросли до 104 300 тонн з 80 100 тонн місяцем раніше.

Поставки з портів Далекого Сходу минулого місяця збільшилися на 5,6% порівняно з березнем до 698 000 тонн.

Газопереробний завод "Газпрому" в Астраханській області на півдні Росії зупинив виробництво автомобільного пального після пожежі, що спалахнула 13 травня внаслідок атаки дрона.

У ніч на 15 травня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод – один із найбільших НПЗ Росії.