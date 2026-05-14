Україна отримала змогу експортувати до Молдови равлики та м'ясні продукти

Українська та молдавська сторони підписали п'ять міжнародних сертифікатів, які відкривають нові ринки для української продукції та спрощують доступ вітчизняних виробників до ринку Республіки Молдова.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Йдеться, що відтепер українські виробники отримали можливість експортувати до Молдови:

живих равликів та ікру равликів;

м'ясні продукти, включаючи топлені тваринні жири, шкварки, м'ясні екстракти та інші продукти переробки м'яса птиці (сертифікат MPNT-POU).

Крім того, сторони оновили та перепідписали ще три сертифікати відповідно до актуальних вимог молдовської сторони. Це дозволить і надалі безперешкодно постачати:

корми для тварин рослинного походження;

напівфабрикати з м'яса птиці;

свіже м'ясо птиці, призначене для споживання людиною.

Нагадаємо:

Україна за підсумками 2025 року забезпечила доступ вітчизняних експортерів продукції тваринного та рослинного походження до 22 нових іноземних ринків, цей показник є рекордним за час повномасштабної війни.

Україна та Алжир активізували роботу над розширенням переліку агропродукції для експорту, зокрема для української курятини, яловичини та молочних продуктів.