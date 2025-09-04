За 8 місяців залізницею перевезли майже 19 мільйонів тонн зернових

Упродовж січня–серпня залізничним транспортом перевезено 18 млн 797 тис. 500 т зернових вантажів, що на 30% менше, ніж за відповідний період торік.

Про це пише Rail.insider.

Водночас у серпні обсяг перевезення становив 2 млн 814 тис. т. Порівняно із липнем зростання становить 2,3 раза, а до відповідного періоду торік — 6%, повідомили під час онлайн-наради представників АТ «Укрзалізниця» з учасниками аграрного ринку 4 вересня.

Експортовано зернових у серпні 2 млн 553 тис. т. Це в 1,7 раза більше, ніж у липні, проте на 3% менше, ніж у серпні 2024 року.

Левову частку — 94% — в експортному сполученні перевезено у напрямку портів. І лише 6% — до західних прикордонних переходів.

Як повідомлялося раніше, у серпні обсяг навантаження зерна на залізничній мережі зріс на 10% до минулого року.

Нагадаємо:

У серпні 2025 року Україна експортувала 4,0 млн т продукції АПК, що на 15,6% більше аналогічного показника попереднього місяця.

У серпні Україна після тривалої перерви відновила поставки соєвого шроту до Єгипту, відвантаживши 18,5 тис. тонн. Такі поставки відбулося вперше з січня 2024 року, зазначено у публікації. До того ж, це найбільший місячний обсяг відвантажень для даного напрямку – до цього ситуативні поставки соєвого шроту до Єгипту не перевищували 3-5,5 тис. тонн.

Раніше повідомлялося, що кількість вагонів із зерном в напрямку портів Великої Одеси збільшилась. Показник добового вивантаження вагонів із зерном в портах Великої Одеси збільшився на 77 вагонів і становив 125 одиниць за добу, говориться у повідомленні.