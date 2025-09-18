У вересні експорт зернових залізницею скоротився

Упродовж 16 діб вересня залізничним транспортом перевезено на експорт понад 1 млн 49 тис тон зернових вантажів.

Про це пише Rail.insider.

Як повідомив заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов, за цей період на залізничній мережі навантажено 981 тис. т зернових. Це на 12,5% менше, ніж за відповідний період торік.

В усіх видах сполучення за 16 діб вересня перевезено 1 млн 250 тис. 500 тон Порівняно з аналогічним періодом торік показник знизився на 10,2%, а до попереднього місяця — на 11,4%.

"Експортовано зернових у вересні 1 млн 48 тис. 900 т. Падіння до серпня становить 19,2%, а до відповідного періоду торік — 8,8%", – говориться у повідомленні.

У напрямку портів перевезено 979 тис. 500 т, або 93,4%. До західних прикордонних переходів транспортовано 69 тис. 400 т зерна (частка становить 6,6%).

Нагадаємо:

Упродовж січня–серпня залізничним транспортом перевезено 18 млн 797 тис. 500 т зернових вантажів, що на 30% менше, ніж за відповідний період торік.

У серпні 2025 року Україна експортувала 4,0 млн т продукції АПК, що на 15,6% більше аналогічного показника попереднього місяця.

"Укрзалізниця" хоче домовитися з урядом щодо індексації тарифів на залізничні перевезення та підвищити тариф на транспортування зерна.

У першому півріччі 2025 року Укрзалізниця перевезла 79,6 млн тонн вантажів — це на 11,8% менше, ніж за аналогічний період торік. Найбільше впали обсяги перевезення вугілля і зерна.