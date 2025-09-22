Укрзалізниця зафіксувала падіння перевезень у контейнернах

Обсяг перевезень вантажів у контейнерах залізницею упродовж січня–серпня 2025 року склав 151 тис. 897 ДФЕ, що на 15% менше минулорічних показників.

Про це пише Railinsider.com.ua.

Як повідомив заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов, експорт склав 92 тис. 57 ДФЕ (60%), імпорт — 42 тис. 119 ДФЕ (28%), внутрішні перевезення — 17 тис. 721 ДФЕ (12%). Транзитні перевезення за цей період не здійснювалися.

Попри скорочення на 13% перше місце продовжують посідати зернові вантажі. Їх перевезено 40 тис. 19 ДФЕ, або 26%, зазначив він.

На 3% побільшав обсяг перевезень макухи і шротів. Теперішній показник становить 15 тис. 475 ДФЕ, або 10%.

Зростає частка чорних металів. Наразі вона становить 21%, або 32 тис. 284 ДФЕ (збільшення на 5%). При чому останні три місяці (червень–серпень) обсяг перевезення чорних металів у контейнерах перевищив обсяг перевезення зернових вантажів і вони вийшли на перше місце за обсягами перевезення у контейнерах.

Експортні перевезення вантажів у контейнерах за 8 місяців 2025 року через морські порти склали 41 тис. 545 ДФЕ, або 45%, через сухопутні прикордонні переходи — 50 тис. 512 ДФЕ, або 55%.

Ткачов звернув увагу на суттєве зменшення перевезення зернових вантажів у контейнерах. Серед можливих причин він назвав низьку вартість використання спеціалізованих вагонів-зерновозів — 100–200 грн на добу та переорієнтацію експорту зерна в напрямку морських портів України.

За його словами, 90–94% зерна експортується через морські порти, відповідно зерно транспортується до портів у спеціалізованому вагоні.

