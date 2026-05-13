Європарламентарі закликали Єврокомісію зробити для України виняток по CBAM

Європарламентарі закликають Єврокомісію зробити виняток з CBAM для України по форс-мажору

Депутати Європейського парламенту закликали Європейську комісію пом'якшити підхід до застосування Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) щодо України через форс-мажорні обставини – війну.

Це обговорювалося на засіданні Комітету Європарламенту з питань довкілля, клімату та безпеки харчових продуктів.

CBAM – механізм, що обкладає додатковим митом продукцію, вироблену з високими викидами вуглецю. Це робить українських експортерів сталі неконкурентоспроможними на ринках ЄС.

"Я не можу уявити, яка ситуація підпадає під форс-мажор, якщо воєнні обставини України не підпадають", – наголосив доповідач щодо CBAM, депутат Європарламенту Мохаммед Шагім.

Представник Європейської народної партії Петер Лізе також підтримав необхідність окремого підходу для України.

"Я не хочу відкривати скриньку Пандори, проте Україна – це справді особливий випадок", – сказав він. Також депутат звернувся до Єврокомісії із запитанням, чому Брюссель наразі не розглядає можливість винятків для України.

Водночас представниця Єврокомісії Марія Елена Скоппіо відповіла, що Україна не є темою засідання та не коментувала можливість застосування спеціального режиму або форс-мажору до країни.

Засідання розглядало зміни до CBAM та створення Тимчасового фонду декарбонізації.

Тимчасовий фонд декарбонізації – інструмент фінансової підтримки зеленого переходу виробників усередині ЄС на перші роки затосування CBAM. Фонд частково наповнюється за рахунок стягнень по CBAM з країн-експортерів, зокрема України.

Доповідач щодо Тимчасового фонду декарбонізації Паскаль Канфен підтримав позицію інших депутатів та заявив, що розчарований відсутністю чіткої відповіді Єврокомісії щодо України.

Також він вважає, що жорстке введення CBAM може посилити позиції російських експортерів, зокрема аграрних. За його словами, європейські виробники стикаються з додатковими вуглецевими витратами, а їхні російські конкуренти таких витрат не мають.

Крім того, на засіданні були пропозиції щодо подальшого розширення CBAM на додаткові митні коди для захисту європейських компаній. Скоппіо з Єврокомісії привітала таке обговорення.

Нагадаємо:

На початку травня західні ЗМІ повідомляли, що ЄС веде перемовини з Україною про звільнення української сталі від CBAM.

У лютому CBAM став однією з причин закриття ливарно-механічного заводу компанії "ArcelorMittal Кривий Ріг".