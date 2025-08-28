Землевласники сплатили 25,5 мільярдів гривень земельного податку

За січень – липень 2025 року землевласники та орендарі земельних ділянок перерахували до місцевих бюджетів майже 25,5 млрд грн плати за землю.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Це майже на 15,9 %, або на 3,5 млрд грн більше, ніж за відповідний період минулого року, говориться у повідомленні.

За січень – липень 2024 року надходження склали майже 22 млрд гривень.

"Найбільше коштів сплачено платниками Дніпропетровщини – 4,5 млрд грн", – інформує ДПСУ.

Платники Києва сплатили 3,7 млрд грн, Одещини – 2,2 млрд грн,Львівщини – 1,7 млрд гривень.

"Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно. Він включає в себе земельний податок або орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності", – нагадує податкова.

Нагадаємо:

У І півріччі 2025 року землевласники та орендарі земельних ділянок сплатили до місцевих бюджетів 21,28 млрд грн плати за землю.

Протягом січня-червня 2025 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 245,9 млрд грн, що на 37,2 млрд грн більше, ніж у відповідний період торік, повідомило Міністерство фінансів.

В Україні в січні-травні цього року місцеві бюджети отримали 132 млн грн туристичного збору. Це на понад третину більше, ніж в аналогічний період торік.

Раніше Державна податкова служба повідомила, що перевиконала план надходжень за перше півріччя на понад 60,8 млрд гривень.

Також повідомлялося, що за 2024 рік українці задекларували 35,1 млрд грн іноземних доходів, що на 17,8 млрд грн більше порівняно з попереднім роком.