Надходження "податку на Google" зросли на півтора мільярда

За перші чотири місяці 2026 року компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги українським користувачам, сплатили до держбюджету понад 6,9 млрд гривень так званого "податку на Google".

Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Вона зазначила, що у валютному еквіваленті це: 52 млн євро; 97,6 млн доларів США.

За її словами, надходження зросли на 1,5 млрд грн порівняно з відповідним періодом минулого року.

Серед найбільших платників: Apple, Google, Meta, Netflix, Sony, Valve, Etsy, Epic Games, Wargaming.

"До речі, з початку цього року ще 9 компаній-нерезидентів зареєструвалися платниками ПДВ в Україні. Загалом на сьогодні – вже 154 міжнародні компанії, які офіційно сплачують "податок на Google"", – поінформувала Карнаух.

За перший квартал 2026 року надходження від "податку на Google" склали 4,5 млрд гривень, що 28% більше, ніж рік тому.