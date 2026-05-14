Папірець більше не потрібен: як отримати картку платника податків у "Дії"

У "Дії" тепер можна отримати картку платника податків та РНОКПП

Відтепер е-картку платника податків можна оформити в "Дії" як для себе, так і для дитини – вона матиме таку ж юридичну силу, як і паперова.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Електронну картку платника податків із QR-кодом відтепер може замовити будь-який громадянин від 14 років самостійно, без візиту до податкової.

Як отримати е-Картку платника податків у "Дії" : відкрийте застосунок "Дія" → перейдіть у розділ "Податкові послуги" → оберіть "Е-картка платника податків для себе чи дитини" → введіть або підтвердіть контактні дані → перевірте заяву та підпишіть її Дія.Підписом.

Батьки можуть замовити е-картку для себе, а також оформити РНОКПП та е-картку для дитини до 17 років одразу в цифровому форматі. Готовий документ автоматично з'явиться у "Дії" батьків.

Ця зміна працює в тому числі і для дітей, які через війну опинилися за кордоном, через систему е-Консул.

Як отримати РНОКПП дитині у "Дії": відкрийте застосунок "Дія" → перейдіть у розділ "Податкові послуги" → оберіть "Податковий номер дитині" → введіть або підтвердіть контактні дані → перевірте заяву та підпишіть її Дія.Підписом.

Із деталями можна ознайомитися на вебсайті "Дії".

