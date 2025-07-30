Плата за землю: за півріччя місцеві бюджети отримали понад 21 мільярд гривень

У І півріччі 2025 року землевласники та орендарі земельних ділянок сплатили до місцевих бюджетів 21,28 млрд грн плати за землю.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

"Це майже на 15 %, або на 2,75 млрд грн більше, ніж за відповідний період минулого року. За січень – червень 2025 року надходження склали 18,53 млрд гривень", – говориться у повідомленні.

Найбільше податків на землю сплатили у Дніпропетровській області – 3,78 млрд грн. У Києві надходження склали 3,16 млрд грн. Далі йдуть Одеська область (1,89 млрд грн) та Львівська (1,47 млрд гривень).

"Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно. Він включає в себе земельний податок або орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності", – нагадують податківці.

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення (державної реєстрації) права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Нагадаємо:

Протягом січня-червня 2025 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 245,9 млрд грн, що на 37,2 млрд грн більше, ніж у відповідний період торік, повідомило Міністерство фінансів.

В Україні в січні-травні цього року місцеві бюджети отримали 132 млн грн туристичного збору. Це на понад третину більше, ніж в аналогічний період торік.

Раніше Державна податкова служба повідомила, що перевиконала план надходжень за перше півріччя на понад 60,8 млрд гривень.

Також повідомлялося, що за 2024 рік українці задекларували 35,1 млрд грн іноземних доходів, що на 17,8 млрд грн більше порівняно з попереднім роком.