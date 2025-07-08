За пів року місцеві бюджети отримали майже 246 мільярдів: в яких областях найбільший приріст

Протягом січня-червня 2025 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 245,9 млрд грн, що на 37,2 млрд грн більше, ніж у відповідний період торік.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

За даними відомства, основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) були:

138 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб;

38 млрд грн – єдиний податок;

21,1 млрд грн – плата за землю;

16,4 млрд грн – акцизний податок;

15,5 млрд грн – податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;

5,6 млрд грн – податок на нерухоме майно.

Зазначається, що найвищий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до січня-червня 2024 року зафіксовано у таких областях: Київська (+24,8%), Волинська (+23,7%), Житомирська (+22,8%), Хмельницька (+22,2%), Чернігівська (+21,8%) та Рівненська (+21,4%).

В Мінфіні пояснюють, що збільшення доходів у цих регіонах пов’язано, зокрема, з тим, що у ці регіони перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з тимчасово окупованих територій.

Відповідно, найменший показник доходів виявлено в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими рф, зокрема в Донецькій, Луганській, Херсонській, Харківській та Запорізькій областях.

За підрахунками міністерства, вдалося забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на 17,8% у порівнянні з першим півріччям 2024 року.

Нагадаємо:

В Україні в січні-травні цього року місцеві бюджети отримали 132 млн грн туристичного збору. Це на понад третину більше, ніж в аналогічний період торік.