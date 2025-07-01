Податкова перевиконала план за перше півріччя на майже 61 мільярд

Державна податкова служба перевиконала план надходжень за перше півріччя на понад 60,8 млрд гривень.

Про це повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

Зокрема, у червні понад план до держбюджету отримали +9 млрд грн. Виконання плану – 107,7%.

За її словами, у червні:

- до загального фонду держбюджету надійшло 126,5 млрд грн (+44,2% до показника 2024 року);

- податок на доходи фізосіб – 30,1 млрд грн (+10,6% до плану);

- податок на прибуток підприємств – 5,2 млрд грн (+13,0% до плану);

- акциз з ввезених та вироблених товарів – 15,5 млрд грн (+4,2% до плану).

Карнаух зазначила, що у червні відшкодовано 15,3 млрд грн ПДВ.

"За 6 місяців сума відшкодованого ПДВ вже сягнула понад 86,2 млрд грн. Це на 23% більше, ніж за перше півріччя минулого року", – повідомила вона.

За її словами, основні показники січня-червня 2025 року:

- 647 млрд грн – надходження до загального фонду держбюджету

- +10,4% (60,8 млрд грн) – до плану надходжень за січень–червень 2025 року

- +22,5% (118,7 млрд грн) – до факту надходжень за січень–червень 2024 року.

Нагадаємо:

20 червня стало відомо, що в травні Податкова служба вперше у 2025 році не виконала план з надходження ПДВ.

У травні до державного бюджету надійшло 21,7 млрд грн податку на додану вартість – 93,4% від плану.

В ДПС пояснили, що це тимчасове відхилення має об’єктивні економічні причини:

- рекордне зростання відшкодувань ПДВ – у травні платникам повернули 15,5 млрд грн, що на 2,5 млрд перевищує середнє значення;

- збільшення обсягів імпортних операцій, що генерує більше податкового кредиту, зменшуючи сплату ПДВ з внутрішнього виробництва;

- сезонний спад економічної активності, зменшення обсягів перевезень, вплив воєнних дій на добувну та енергетичну галузі.