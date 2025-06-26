Сплата туристичного збору зросла на третину: найпопулярніші регіони України

В Україні в січні-травні цього року місцеві бюджети отримали 132 млн грн туристичного збору. Це на понад третину більше, ніж в аналогічний період торік.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Зазначається, що найпривабливіше місто для туристів – Київ. 25% сплаченого туристичного збору припадає на столицю (33 млн гривень).

Також серед лідерів такі області:

- Львівська – 24,7 млн грн,

- Івано-Франківська – 21,2 млн грн,

- Закарпатська – 10,5 млн гривень.

В податковій нагадали, що ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:

- до 0,5 % мінімальної зарплати – для громадян України;

- до 5 % – для іноземців.

Нагадаємо:

У першому кварталі 2025 року місцеві бюджети отримали 66,4 млн грн туристичного збору, що на третину більше, ніж у відповідний період торік.

Туристичний збір в Україні за 2024 рік склав 273,1 млн гривень, що на 16% більше, ніж у 2021 році.