Українці задекларували 35 мільярдів іноземних доходів: вдвічі більше за попередній рік
За 2024 рік українці задекларували 35,1 млрд грн іноземних доходів, що на 17,8 млрд грн більше порівняно з попереднім роком.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
У повідомленні йдеться, що сума нарахованого ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) з цих доходів становить 3,8 млрд грн, військового збору - 535,8 млн грн.
За словами в.о. голови ДПС Лесі Карнаух, кількість довідок про підтвердження статусу податкового резидента України щорічно зростає.
У 2024 році Податкова видала понад 21 тис довідок, а за перші шість місяців цього року – вже 12,5 тис.
"Україна працює за угодами про уникнення подвійного оподаткування. Якщо податки з доходу вже сплачені за кордоном, їх можна зарахувати в Україні. На часі також удосконалення механізмів уникнення подвійного оподаткування у зв’язку із новими нормами про множинне громадянство", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
Державна податкова служба перевиконала план надходжень за перше півріччя на понад 60,8 млрд гривень.