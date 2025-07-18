Українці задекларували 35 мільярдів іноземних доходів: вдвічі більше за попередній рік

За 2024 рік українці задекларували 35,1 млрд грн іноземних доходів, що на 17,8 млрд грн більше порівняно з попереднім роком.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

У повідомленні йдеться, що сума нарахованого ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) з цих доходів становить 3,8 млрд грн, військового збору - 535,8 млн грн.

За словами в.о. голови ДПС Лесі Карнаух, кількість довідок про підтвердження статусу податкового резидента України щорічно зростає.

У 2024 році Податкова видала понад 21 тис довідок, а за перші шість місяців цього року – вже 12,5 тис.

"Україна працює за угодами про уникнення подвійного оподаткування. Якщо податки з доходу вже сплачені за кордоном, їх можна зарахувати в Україні. На часі також удосконалення механізмів уникнення подвійного оподаткування у зв’язку із новими нормами про множинне громадянство", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Державна податкова служба перевиконала план надходжень за перше півріччя на понад 60,8 млрд гривень.