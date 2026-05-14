Надходження податку на нерухомість зросли на понад 14%: які регіони сплатили найбільше

За перші чотири місяці 2026 року місцеві бюджети отримали 4,9 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 14,5% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Зазначається, що традиційно найбільший внесок у наповнення бюджетів забезпечили власники нерухомості із мегаполісів та промислових регіонів:

місто Київ – 1,05 млрд грн;

Київська область – 547,3 млн грн;

Дніпропетровська область – 490,0 млн грн;

Львівська область – 487,0 млн грн.

У січні-квітні платники податків спрямували до місцевих бюджетів понад 180,6 млрд грн. Це на 15,5% більше, ніж надходження минулого року.