Надходження податку на нерухомість зросли на понад 14%: які регіони сплатили найбільше
За перші чотири місяці 2026 року місцеві бюджети отримали 4,9 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 14,5% більше, ніж за аналогічний період торік.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Зазначається, що традиційно найбільший внесок у наповнення бюджетів забезпечили власники нерухомості із мегаполісів та промислових регіонів:
місто Київ – 1,05 млрд грн;
Київська область – 547,3 млн грн;
Дніпропетровська область – 490,0 млн грн;
Львівська область – 487,0 млн грн.
Нагадаємо:
У січні-квітні платники податків спрямували до місцевих бюджетів понад 180,6 млрд грн. Це на 15,5% більше, ніж надходження минулого року.