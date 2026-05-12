В "Укрнафті" розповіли, як вдалося мінімізувати ремонти на свердловинах

"Укрнафта" використовує сучасне насосне обладнання від світових лідерів, щоб зменшити кількість ремонтів та максимізувати видобуток на свердловинах.

Наразі в роботі "Укрнафти" 226 установок електровідцентрових насосів від Baker Hughes, Oil Dynamics та Alkhorayef.

"Паралельно оновлюємо кабель, труби, системи захисту від корозії та відкладень - це комплексна робота декількох підрозділів компанії", - зазначив голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура.

Зазначається, що за останні два роки комплексна робота та сучасне обладнання дали відчутний ефект.

Зокрема, ⁠кількість ремонтів по фонду свердловин, що експлуатуються електровідцентровими насосами, зменшилась з 48 до 32 на місяць.

Крім того, міжремонтний період на загальному фонді свердловин, що експлуатуються електровідцентровими насосами, зріс на 75% - з 216 до 377 діб, а там, де встановлені насоси іноземного виробництва, цей термін сягнув 600 днів. А окремі установки працюють понад 800 діб без ремонту.

