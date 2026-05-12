В "Укрнафті" розповіли, як вдалося мінімізувати ремонти на свердловинах
"Укрнафта" використовує сучасне насосне обладнання від світових лідерів, щоб зменшити кількість ремонтів та максимізувати видобуток на свердловинах.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Наразі в роботі "Укрнафти" 226 установок електровідцентрових насосів від Baker Hughes, Oil Dynamics та Alkhorayef.
"Паралельно оновлюємо кабель, труби, системи захисту від корозії та відкладень - це комплексна робота декількох підрозділів компанії", - зазначив голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура.
Зазначається, що за останні два роки комплексна робота та сучасне обладнання дали відчутний ефект.
Зокрема, кількість ремонтів по фонду свердловин, що експлуатуються електровідцентровими насосами, зменшилась з 48 до 32 на місяць.
Крім того, міжремонтний період на загальному фонді свердловин, що експлуатуються електровідцентровими насосами, зріс на 75% - з 216 до 377 діб, а там, де встановлені насоси іноземного виробництва, цей термін сягнув 600 днів. А окремі установки працюють понад 800 діб без ремонту.
