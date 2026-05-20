Британія дозволила імпорт російського СПГ та пального з російської нафти – ЗМІ

Велика Британія дозволила імпорт російського СПГ та пального з роснафти

Велика Британія дозволила ввозити в країну дизель та авіапаливо, вироблене з російської сирої нафти, а також російський скраплений природній газ (СПГ).

Про це пише Reuters.

Метою рішення є стримати зростання ціни на нафту та уникнути дефіциту пального в країні на тлі війни на Близькому Сході.

Також приводом стало продовження винятку із санкцій США для російської нафти ще на місяць – до середини червня.

Крім того, у Британії спостерігалося охолодження ринку праці зі скороченням кількості робочих місць та вакансій, що також пов'язано з негативним впливом енергетичних шоків.

Видана ліцензія надає винятки щодо імпорту продуктів із російської нафти, якщо паливо переробляється в третіх країнах (не в Росії) та включає умову ведення обліку для компаній.

Російська сира нафта часто надходить на світові ринки через посередників. Великі обсяги постачаються до Індії та Туреччини, де вони переробляються та реекспортуються, що ускладнює застосування санкцій.

Нові правила не мають строку дії. Водночас вони будуть періодично переглядатися та можуть бути змінені або скасовані.

На додачу Британія видала видала обмежену в часі ліцензію на морське транспортування СПГ з російських проєктів "Сахалін-2" та "Ямал". Дозвіл діятиме до 1 січня 2027 року.

Сахалін-2, що базується на Далекому Сході Росії, та Ямал СПГ в Арктиці є одними з найбільших експортних газових проєктів країни.

