"Укрнафта" у квітні вийшла у лідери серед найбільших продавців пального: які причини

“Укрнафта” у квітні вийшла у лідери серед найбільших продавців пального

Мережа АЗС "Укрнафта" у квітні вийшла в лідери роздрібного ринку з обсягом близько 120 млн л, ОККО посіла друге місце, WOG – третє.

Такі дані за результатами дослідження оприлюднила Консалтингова група "А-95", повідомляє профільне видання enkorr.

Зазначається, що уперше різке збільшення продажів мережею "Укрнафта" відбулося в березні – на 48% відносно лютого (92 тис. т), що дозволило державному оператору обійти WOG і посісти друге місце після ОККО.

У квітні покращити результат вдалося лише на 4% (2,5 тис. т), але завдяки зниженню реалізації в мережі ОККО державному оператору вдалося очолити рейтинг найбільших роздрібних продавців нафтопродуктів в країні з показником майже 95 тис. т.

Основний прорив відбувся шляхом збільшення продажів дизпального – на 65% відносно лютого (58 тис. т). Реалізація бензину і скрапленого газу збільшилася на 27% і 14% відповідно, до 29,5 тис. т і 4,7 тис. т.

"Злет реалізації на станціях "Укрнафти" став насамперед результатом мінімальних цін, які були обумовлені урядовим доручення зі стримання вартості пального в умовах світової енергетичної кризи", – заявив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Він також зазначив, що вагому роль зіграла програма розширення й модернізації мережі, яку "Укрнафта" реалізувала протягом останніх років.

Одним із факторів зростання проливів державної мережі також стало приєднання 21 АЗС U.GO у Полтавській і Харківській областях, які перебувають у власності "Укргазвидобування".

На початку квітня повідомлялося, що мережа автозаправних комплексів "Укрнафта" поповниться ще 21 АЗК на Полтавщині та Харківщині і зросте до більше ніж 700 комплексів по всій країні.