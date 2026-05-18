НПЗ Китаю занепадають через війну в Ірані, мають найнижчі обсяги з 2022 року – ЗМІ
Обсяг переробки нафти в Китаї у квітні впав до найнижчого рівня з серпня 2022 року через війну на Близькому Сході.
Про це повідомляє Reuters.
За даними Національного бюро статистики Китаю, у квітні обсяг переробки нафти впав на 5,8% порівняно з минулим роком до 54,65 млн тонн, або близько 13,3 млн барелів на день.
Очікується, що незалежні нафтопереробні заводи Китаю поглиблять це скорочення у травні, незважаючи на заклики Пекіна підтримувати виробництво палива.
Скорочення відбувається через зниження рентабельності внаслідок зростання цін на нафту через обмежену пропозицію: імпорт нафти до Китаю у квітні знизився на 20% у річному вимірі – до 9,36 млн барелів на день.
Рентабельність переробки нафти стала негативною: китайські НПЗ у квітні зазнавали збитків у 649 юанів (95,3 дол.) за кожну тонну переробленої нафти проти прибутку у розмірі 269 юанів (39,5 дол.) роком раніше.
Також деякі з менших НПЗ були змушені закрити свої підприємства на технічне обслуговування у травні.
Водночас нафтопереробники збільшили випуск бензину та дизельного палива. На тлі зниження попиту через зростання цін це призвело до збільшення запасів пального в країні.
Президент США Дональд Трамп заявив, що голова Китаю Сі Цзіньпін погодився з тим, що Іран має відкрити Ормузьку протоку, хоча Китай не дав жодних ознак, що втручатиметься.
Китай готується відновити експорт авіаційного пального, бензину та дизеля з травня – це може суттєво пом'якшити глобальний дефіцит, спричинений конфліктом з Іраном.