РФ атакувала об’єкти "Нафтогазу" на Дніпропетровщині: є травмовані, знищено АЗС

Одразу кілька дронів у ніч на 18 травня вдарили по об'єктах критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" на Дніпропетровщині.

Про це повідомили в пресслужбі групи.

Серед атакованих об'єктів - автозаправний комплекс UKRNAFTA. Двоє працівниць зазнали травм, їм надають необхідну медичну допомогу.

Приміщення АЗК та обладнання станції повністю знищені.

В "Укрнафті уточнили, що росіяни вдарили по АЗК БпЛА типу "Італмас".

"Через триваючі обстріли наразі неможливо повністю оцінити масштаби руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Росія 13 травня атакувала інфраструктуру "Нафтогазу" у двох областях України. На Харківщині ворожий дрон пошкодив газовидобувний обʼєкт. Також під ударом опинилося підприємство на Житомирщині.