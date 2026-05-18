РФ атакувала об’єкти "Нафтогазу" на Дніпропетровщині: є травмовані, знищено АЗС
Одразу кілька дронів у ніч на 18 травня вдарили по об'єктах критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" на Дніпропетровщині.
Про це повідомили в пресслужбі групи.
Серед атакованих об'єктів - автозаправний комплекс UKRNAFTA. Двоє працівниць зазнали травм, їм надають необхідну медичну допомогу.
Приміщення АЗК та обладнання станції повністю знищені.
В "Укрнафті уточнили, що росіяни вдарили по АЗК БпЛА типу "Італмас".
"Через триваючі обстріли наразі неможливо повністю оцінити масштаби руйнувань", - йдеться в повідомленні.
Росія 13 травня атакувала інфраструктуру "Нафтогазу" у двох областях України. На Харківщині ворожий дрон пошкодив газовидобувний обʼєкт. Також під ударом опинилося підприємство на Житомирщині.