"Пасажири Києва" зробили власні підрахунки проїзду: разовий квиток - 20 гривень

Громадська організація "Пасажири Києва" оголосила власні пропозиції щодо нових тарифів на проїзд у комунальному громадському транспорті столиці.

Про це йдеться в повідомленні організації.

"Київ досі живе за застарілою моделлю оплати проїзду, де постійні пасажири та туристи або ті, хто їздить раз на місяць, платять майже однаково. Ми пропонуємо перейти на європейську модель, де пріоритет надається тим, хто користується громадським транспортом регулярно", - зазначили в організації.

"Пасажири Києва" замість оплати за кожен вхід пропонують запровадити квитки за часом, які дозволяють робити пересадки без додаткової оплати:

20 грн — квиток на 45 хвилин (базовий тариф).

30 грн — квиток на 90 хвилин.

80 грн — квиток на 1 добу.

1000 грн проїзний на місяць.

Причому з активацією проїзного у будь-який день місяця.

У громадській організації зазначають, що квиток на 45 хвилин дозволить пасажирам змінити автобус на трамвай чи метро, не платячи двічі.

"Реалізація цієї пропозиції дозволить збільшити дохід транспортних підприємств удвічі та зекономити міському бюджету близько 2,5 млрд грн на рік. Ці кошти можна спрямувати на оновлення рухомого складу та ремонт інфраструктури", - зазначається в повідомленні.

Для оплати банківською картою пропонується базовий тариф 20 грн, але без можливості безплатної пересадки. Для студентів мають діяти знижки 50% на добові та місячні проїзні.

Наразі проїзд у комунальному громадському транспорті Києва коштує 8 грн.

ГО "Пасажири Києва" - українська громадська організація та експертна спільнота, що займається адвокацією розвитку зручного, безпечного та якісного громадського транспорту та міської інфраструктури в столиці.

Нагадаємо:

У Києві з 15 липня 2026 року планують збільшити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті: разова поїздка коштуватиме 30 грн.

Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок.

Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн.

Громадськість може подати пропозиції та зауваження до проєкту розпорядження до 1 червня 2026 року через платформу forum.kyivcity.gov.ua.

Петиція на сайті Київради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану за добу набрала необхідні для розгляду голоси (6000).