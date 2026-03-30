Між Україною та Болгарією з'явиться залізничне сполучення

Альона Кириченко — 30 березня, 15:30
Між Україною та Болгарією з'явиться залізничне сполучення
ТГ Олексія Кулеби

Україна та Болгарія працюють над запуском пасажирського залізничного сполучення через Румунію.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба після зустрічі з міністром транспорту та зв'язку Республіки Болгарія Корманом Ісмаїловом.

"Мета – тестовий запуск уже цього літа у тристоронньому форматі. Важливо забезпечити конкурентну пропозицію за рахунок PSO", – зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що окремий фокус – розвиток стратегічних транспортних коридорів, дунайський кластер та автомобільна інфраструктура.

"Будемо в подальшому співпрацювати у сфері автомобільних перевезень і опрацьовувати проведення засідання змішаної комісії. Також йшлося про цифрові рішення, зокрема електронну чергу на кордоні", – поінформував міністр.

Крім того, вони обговорили співпрацю у сфері безпеки судноплавства в Чорному морі. Кулеба додав, що Україна розраховує на узгодження міжурядової угоди з морського пошуку і порятунку вже цього року.

"Укрзалізниця" розглядає впровадження страхування пасажирів за моделлю як при авіаперевезеннях, щоб покривати ризики затримок поїздів і шкоди здоров'ю.

Між Україною та Болгарією з'явиться залізничне сполучення
Болгарія готується до переходу на євро з 1 січня
У Болгарії збудують завод флоат-скла, орієнтований на поставки в Україну

