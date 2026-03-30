Між Україною та Болгарією з'явиться залізничне сполучення

Україна та Болгарія працюють над запуском пасажирського залізничного сполучення через Румунію.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба після зустрічі з міністром транспорту та зв'язку Республіки Болгарія Корманом Ісмаїловом.

"Мета – тестовий запуск уже цього літа у тристоронньому форматі. Важливо забезпечити конкурентну пропозицію за рахунок PSO", – зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що окремий фокус – розвиток стратегічних транспортних коридорів, дунайський кластер та автомобільна інфраструктура.

"Будемо в подальшому співпрацювати у сфері автомобільних перевезень і опрацьовувати проведення засідання змішаної комісії. Також йшлося про цифрові рішення, зокрема електронну чергу на кордоні", – поінформував міністр.

Крім того, вони обговорили співпрацю у сфері безпеки судноплавства в Чорному морі. Кулеба додав, що Україна розраховує на узгодження міжурядової угоди з морського пошуку і порятунку вже цього року.

Нагадаємо:

