"Укрзалізниця" розповіла, як втрата вагонів позначиться на її роботі влітку

Літній сезон буде важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість пасажирських вагонів зменшилася: за час повномасштабного вторгнення росіяни знищили 46 вагонів "Укрзалізниці" та пошкодили 200 одиниць.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

"Вже сьогодні середнє співвідношення попиту до пропозиції місць у поїзді становить 4 до 1, а в сезон зросте до 6 людей на місце. На окремих рейсах цифри взагалі фантастичні — зі Львова до Києва щодня шукають місця 9762 людини", – говориться у повідомленні.

УЗ зазначає, що 46 пасажирських вагонів знищено ворогом за час повномасштабного вторгнення.

"До цієї цифри можемо додати ще 200 вагонів та цілий поїзд Інтерсіті+, які у черзі на ремонт через обстріли, нальоти дронів та зіткнення. 1050 вагонів очікують на обстеження й виключення з експлуатації через свій вік та непридатний стан", – говориться у повідомленні.

УЗ радить планувати літні подорожі заздалегідь та купувати квитки за 20 діб. "Не вдалося вихопити одразу — вмикайте автовикуп. 150 000 пасажирів, які придбали вже близько мільйона квитків з початку року саме через автовикуп, підтвердять його дієвість", – зазначає УЗ.

Також УЗ радить не нехтувати пересадками, зокрема — на приміські поїзди, обладнані кондиціонерами. А у міжнародному сполученні – звернути увагу на аеропорти у Молдові, Румунії та Угорщині, купити квиток до яких у високий сезон значно простіше, ніж до міст Польщі.

"Попереду непросте літо, але ми продовжуємо будувати нові вагони та нарощувати темпи ремонтів старого рухомого складу, щоб у піковий сезон зробити подорожі доступними для всіх", – додає УЗ.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" ввела додаткові безпекові обмеження, щоб по можливості зменшити ризики для пасажирів та залізничників.

"Укрзалізниця" розгортає по всій країні понад 800 модульних укриттів, які виготовляють власними силами на підприємствах компанії.