"Укрзалізниця" коригує рух поїздів після масованого обстрілу Дніпропетровщини

Моніторингові групи "Укрзалізниці" 18 травня затримали відправку низки поїздів через безпосередню загрозу ворожих безпілотників — насамперед на Дніпропетровщині.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

"Ми змінюємо деякі маршрути та зробимо пересадки, щоб вагони змогли вчасно обернутися на свої зворотні рейси, а затримки для пасажирів - дещо скоротилися", - йдеться в повідомленні.

Так, поїзд №79/80 Дніпро — Львів відправленням із Дніпра 17 травня, прослідує до Києва.

Пасажирів, які прямують до Львова, у Києві буде пересаджено на додатковий поїзд №291 Київ — Львів. Орієнтовне відправлення додаткового поїзда з Києва — після прибуття поїзда №79, близько 13:30.

Зворотний рейс №80 Львів — Дніпро відправленням 18 травня стартуватиме з Києва. Для пасажирів зі Львова до Києва буде призначено підмінний поїзд №292 Львів — Київ. Посадка у Львові за графіком поїзда №80, орієнтовно о 15:10. Після прибуття до Києва пасажири здійснять пересадку в основний склад поїзда.

Поїзд №86/85 Запоріжжя — Львів очікується у Львові близько 21:00, внаслідок чого поїзд №103/104 Львів — Лозова вирушить пізніше графіка, близько 23:00.

Поїзд №285/286 Дніпро — Львів очікується у Львові близько 18:00, відповідно зворотний рейс №286/285 Львів — Дніпро вирушить із запізненням близько 3 годин.

Поїзд №83/84 Дніпро — Ужгород відправленням із Дніпра 17 травня, прослідує до Львова.

Пасажирів, які прямують до Ужгорода, у Львові буде пересаджено на окремий склад поїзда. Орієнтовне відправлення зі Львова до Ужгорода — близько 18:00.

Для пасажирів з Ужгорода у зворотному напрямку буде організовано відправлення окремим складом до Львова за розкладом поїзда №83/84, орієнтовно о 16:45. У Львові на пасажирів чекатиме основний склад поїзда.

В УЗ також наголосили, що попри важку ніч, пасажирів та рухомий склад УЗ вдалося вберегти від будь-яких ушкоджень.

Нагадаємо:

Всі затримки поїздів доступні для відслідковування онлайн на порталі uz-vezemo.