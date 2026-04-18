"Укрзалізниця" розпочинає продаж квитків за новими коефіцієнтами

Від 25 квітня "Укрзалізниця" розпочинає продаж квитків у вагонах люкс за новими коефіцієнтами: вартість квитків у буде калібруватись в залежності від кількох факторів.

Про це інформує "Укрзалізниця"

"Динамічне ціноутворення на квитки у преміумсегменті — відповідний наказ пройшов громадські обговорення та набирає чинності", – говориться у повідомленні.

Продаж квитків за новими коефіцієнтами розпочнеться від 25 квітня. Також погоджено індексацію тарифів у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів, повідомляє УЗ.

Ці зміни стосуватимуться проїзду виключно у вагонах СВ (люкс) та першого класу поїздів "Інтерсіті" у внутрішньому сполученні.

"Для країни принципово важливо зберігати доступність перевезень для громадян, в тому числі доступність сполучення з прифронтовими громадами. Саме тому тарифи на квитки 2 класу та у купейні й плацкартні вагони залишаються соціально орієнтованими", – пояснює УЗ.

Ціни на них держава не переглядала з 2021 року.

Між тим, щоб покращити наявність місць, особливо у піковий сезон, вартість квитків у преміумсегменті буде гнучко калібруватись в залежності від чотирьох факторів, зазначено у повідомленні.

Це такі фактори, як сезонність, день тижня завчасність та наповнюваність.

У періоди, коли поїзди заповнені лише на 70–80%, квитки будуть дешевшими. А в пікові місяці, наприклад серпень, коли попит максимальний, ціна буде вищою.

Загалом буде 16 зон сезонності, які відображають сучсний календар свят, канікул, тощо. Це допоможе пасажирам обирати більш вигідний час для подорожей, покращити наявність місць у пік та збільшити наповнюваність поїздів у непікові періоди.

Найнижчі ціни будуть у вівторок та середу, а найвищі – коли день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший. Пасажири, які можуть змінювати дату поїздки, отримають для цього додаткову мотивацію, а їхні місця вивільняться для інших у найбільш популярні дні.

Кількість днів до відправлення поїзда, за яку купується квиток. Сьогодні майже 30% пасажирів купують квитки в день поїздки або за два дні до неї, пояснює УП.

"Новий підхід заохочуватиме планувати подорожі заздалегідь і купувати квитки вигідніше. Це дозволить найбільш ефективно задіювати рухомий склад", – говориться у повідомленні.

Якщо поїзд заповнений на 90–100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця – ціна знижуватиметься.

Це дозволятиме й пасажирам, які б іншакше обирали інший клас подорожі, доступніше подорожувати 1м класом або СВ.

Впровадження цього механізму потребує доопрацювання ІТ-систем і буде реалізоване окремо, зазначають в УЗ.

"Динамічне ціноутворення — це світова практика, яка діє не лише серед залізниць світу, а також у операторів таксі, авіаперевезеннях. Нові правила стосуватимуться менше 10% пасажирів, які подорожують у преміум сегменті, для інших правила не змінюються", – говориться у повідомленні.

Також будуть проіндексовані орієнтовно на 20% тарифи на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів. За новими тарифами квитки в ці вагони будуть реалізовуватися на дати відправлення починаючи від 18 квітня 2026 року.

Саме місця у вагонах СВ міжнародних поїздів традиційно викуповуються найшвидше, що свідчить про підвищений і частково незадоволений попит у цьому сегменті.

На інші типи місць (1 та 2 класи "Інтерсіті", купе) УЗ, проаналізувавши поточну динаміку, вирішила цього сезону лишити вартість і в міжнародних поїздах незмінною.

Нагадаємо:

