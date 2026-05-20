Подорожчання проїзду до 30 гривень: у Києві порахували пільговиків

У Києві наразі пільговим проїздом можуть користуватися близько 1,1 мільйона жителів столиці.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на Департамент соціальної та ветеранської політики.

Зазначається, що найчисельнішою категорією є пенсіонери – понад 570 тисяч осіб.

Право на безплатний проїзд також мають:

учасники бойових дій та прирівняні до них особи;

люди з інвалідністю I, II, III груп;

діти з інвалідністю;

особи, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

особи, які здійснюють догляд за людиною або дитиною з інвалідністю І групи;

інші категорії пільговиків.

"Держава роками не повертає кошти за безплатний проїзд пільговиків, який законодавчо сама ж і гарантує…

Тому місто вимушене самостійно фінансувати сотні мільйонів гривень щороку", - йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадали, що вартість проїзду в Києві не переглядали з 2018 року, тоді як стрімко зростають ціни на пальне, електроенергію та логістику.

Громадський транспорт має можливість працювати лише за рахунок дотацій з міського бюджету, які сягнули 12 млрд грн.

"За таких умов подальше утримання транспортної системи столиці стає критичним викликом для міста", - наголосили в КМДА.

За різними оцінками, в Києві наразі проживає від 3 до 4 мільйонів людей.

Нагадаємо:

У Києві з 15 липня 2026 року планують збільшити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті: разова поїздка коштуватиме 30 грн.

Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок.

Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн.

Петиція на сайті Київради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану за добу набрала необхідні для розгляду голоси.