"Укрзалізниця" змінить правила повернення квитків
"Укрзалізниця" запроваджує оновлені правила повернення квитків, щоб пасажирам було вигідніше здавати їх завчасно.
Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський під час пресконференції.
"Сьогодні 13% повернень відбуваються у день відправлення, через що пасажири, які справді планують поїздку, часто не встигають придбати квитки", – зазначив він.
За його словами, нині можлива ситуація, коли пасажир купує два квитки у СВ, а в останній день здає один і повертає майже повну його вартість. "У результаті він подорожує сам у купе, а компанія втрачає дохід", – додав Перцовський.
УЗ планує запровадити шкалу: сума, яку повертають пасажиру, залежатиме від того, наскільки завчасно він відмовляється від поїздки. Чим раніше повернути квиток – тим більша сума повернення.
Як повертатимуть вартість квитка:
- якщо повернути квиток за 15-20 діб до відправлення поїзда – кошти повертаються повністю;
- за 10-14 діб – повертається 90% вартості квитка;
- за 5-9 діб – 75% вартості;
- від 1 до 4 діб – 50% вартості.
Якщо здати квиток менше ніж за 24 години до відправлення – повертається в середньому 30% вартості проїзду, як це відбувається і зараз.
Водночас, як уточнили в УЗ, для військових та соціально вразливих груп пасажирів, зокрема осіб з інвалідністю, а також поїздів до прифронтових територій, можуть зробити пільгові умови повернення.
Нагадаємо:
"Укрзалізниця" запускає динамічне ціноутворення для квитків на поїзди преміум-сегменту – СВ (люкс) та І класу Інтерсіті.