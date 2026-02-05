"Укрзалізниця" змінить правила повернення квитків

"Укрзалізниця" запроваджує оновлені правила повернення квитків, щоб пасажирам було вигідніше здавати їх завчасно.

Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський під час пресконференції.

"Сьогодні 13% повернень відбуваються у день відправлення, через що пасажири, які справді планують поїздку, часто не встигають придбати квитки", – зазначив він.

За його словами, нині можлива ситуація, коли пасажир купує два квитки у СВ, а в останній день здає один і повертає майже повну його вартість. "У результаті він подорожує сам у купе, а компанія втрачає дохід", – додав Перцовський.

УЗ планує запровадити шкалу: сума, яку повертають пасажиру, залежатиме від того, наскільки завчасно він відмовляється від поїздки. Чим раніше повернути квиток – тим більша сума повернення.

Як повертатимуть вартість квитка:

якщо повернути квиток за 15-20 діб до відправлення поїзда – кошти повертаються повністю;

за 10-14 діб – повертається 90% вартості квитка;

за 5-9 діб – 75% вартості;

від 1 до 4 діб – 50% вартості.

Якщо здати квиток менше ніж за 24 години до відправлення – повертається в середньому 30% вартості проїзду, як це відбувається і зараз.

Водночас, як уточнили в УЗ, для військових та соціально вразливих груп пасажирів, зокрема осіб з інвалідністю, а також поїздів до прифронтових територій, можуть зробити пільгові умови повернення.

