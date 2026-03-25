"Укрзалізниця" може впровадити страхування пасажирів як при авіаперевезеннях

"Укрзалізниця" розглядає впровадження страхування пасажирів за моделлю як при авіаперевезеннях, щоб покривати ризики затримок поїздів і шкоди здоров'ю.

Про це розповів голова правління Олександр Перцовський, пише "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що УЗ відкрита до пропозицій розробити разом зі страховими компаніями продукти щодо страхування можливих запізнень.

"Ми в цілому відкриті, пропрацюємо з ринком. Єдине що, зазвичай з будь-якого страхового випадку є виключення, коли стається форс-мажор. Тому тут питання до готовності страхового ринку приймати ці ризики", – підкреслив Перцовський.

Також він додав, що до кінця дії воєнного стану вартість пасажирських квитків залишатиметься прийнятною та доступною для пасажирів.

Росія посилює атаки на залізничну інфраструктуру України: з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року їх було здійснено близько 5 тис. атак, у тому числі на кілька місяців цього року прийшлося понад 10% від всіх атак.