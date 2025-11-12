Гумористичний проєкт Stadium Family призупинив роботу через скандал з власником Міндічем

Творче об'єднання Stadium Family оголосило про тимчасове припинення роботи через скандал зі співвласником Тімуром Міндічем, якого підозрюють в організації схеми масштабної корупції в енергетиці.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву проєкту.

"Хочемо поговорити з вами про ситуацію, яка сталася зі співвласником нашого каналу. Ми займалися завжди виробництвом розважального контенту, не політичного, тому ці події не мають жодного відношення до жодного з резидентів, сценаристів та технічної групи каналу. Наразі ми припиняємо роботу свого каналу на невизначений час", - йдеться в повідомленні проекту в соціальних мережах.

Stadium Family створює гумористичний контент на платформі YouTube. Зокрема, серед популярних форматів такі шоу: "Мафія", "Шпигун", "Батли" і "Розряд".

Згідно з даними YouControl, Міндіч є одним з двох співзасновників ТОВ "Стедіум фемілі". Зокрема, він є власником 75% компанії, а решти 25% - комік Володимир Мартинець.

Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило третю частину розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Прокурори САП зазначили, що організатор схеми відмивання коштів через "Енергоатом" та близький друг президента Зеленського Тимур Міндіч будував вплив на ексміністра енергетики та міністра юстиції Галущенка завдяки звʼязкам із Зеленським.

За декілька годин до обшуків НАБУ Міндіч встиг виїхати з країни.

12 листопада Кабінет міністрів прем'єр-міністра Юлії Свириденко ухвалив рішення здійснити подання до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо запровадження санкцій стосовно Тімура Міндіча та Олександра Цукермана.