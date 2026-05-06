Китай продовжує постачати запчастини для дронів РФ та Ірану попри санкції – WSJ

Китайські компанії експортують компоненти для безпілотників подвійного призначення – двигуни, акумулятори, волоконно-оптичні кабелі та мікросхеми – до Ірану та РФ, ігноруючи санкції США.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Вашингтон давно веде боротьбу за припинення потоку товарів подвійного призначення – предметів, що мають як цивільне, так і військове застосування – до його супротивників, зокрема Росії та Ірану.

Водночас китайська компанія Victory Technology розмістила зображення безпілотника "Шахед" на сторінці продукту свого вебсайту разом із слоганом "Інноваційні рішення для авіаційних двигунів".

Також ця невелика та маловідома компанія заявила про підтримку Ірану після початку війни на Близькому Сході наприкінці лютого. Тоді вона запропонувала продати іранцям німецькі двигуни, що використовуються для виробництва ударних дронів.

США заборонили продаж цих двигунів, відомих як Limbach L550, до Ірану та Росії.

За даними китайської митниці, компанії відправляють з країни сотні контейнерів, заповнених двигунами та іншими товарами подвійного призначення, до цих країн

Якийсь час китайські експортери навмисно неправильно маркували деякі вантажі, щоб обійти санкції США та Європи, але зараз здебільшого роблять це більш відкрито.

Також ці компоненти дедалі частіше виготовляються безпосередньо в Китаї, часто на невеликих заводах, які не бояться західних санкцій.

Зазвичай оплата здійснюється через підставні компанії, які легко зареєструвати в Гонконзі і які допомагають приховати кінцеве призначення компонентів.

У 2024 році Міністерство фінансів США наклало санкції на мережу підставних компаній з Гонконгу, пов'язаних з Хамедом Деганом – підприємцем з Тегерану, чия компанія була ключовим постачальником для іранських дронів та ракет.

Вже через рік цілком нова мережа гонконгських компаній стала слугувати прикриттям для його діяльності, що призвело до нової хвилі санкцій.

Міністерство закордонних справ Китаю заявляє, що послідовно дотримується обмежень на експорт товарів подвійного призначення відповідно до власного законодавства та міжнародних зобов'язань.

Якщо говорити про непідсанкційні товари подвійного призначення, то у квітні 2025 року Китай почав постачати Росії значно більше оптоволоконних кабелів після того, як Україна вивела з ладу головного російського виробника оптоволокна у Саранську.

Експорт літій-іонних батарей до Росії також різко зріс, коли росіяни наростили виробництво дронів на батарейках, і з того часу залишається на високому рівні, як показують офіційні дані.

Подібні сплески експорту акумуляторів та волоконно-оптичних кабелів до Ірану спостерігалися в липні та серпні 2025 року, одразу після 12-денної війни Ірану з Ізраїлем.

Китайська державна компанія Cosco планує купити 80% логістичної компанії Zippel у німецькому Гамбурзі, але федеральне відомство з охорони конституції Німеччини виступило проти, побоюючись зростання впливу Пекіна на європейську логістику.