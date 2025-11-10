НАБУ показало деталі схеми масштабної корупції в енергетиці на відкатах з "Енергоатома"

Національне антикорупційне бюро розкрило деталі схеми, у межах якої посадовці та пов'язані з ними особи систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, представники злочинної організації вимагали "відкати" в розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

"Фактично, було створено систему, за якої стратегічним підприємством із доходом понад 200 мільярдів гривень керували не топменеджери, наглядова рада або держава, як власник, а стороння особа, яка, не маючи повноважень, узяла на себе роль тіньового управлінця", - йдеться в розслідуванні.

Скриншот з відеорозслідування НАБУ. Запис плівок

Компаніям фактично нав'язували умову - сплатити відсоток, щоб уникнути блокування платежів за вже виконані роботи або не втратити статус постачальника. Усередині групи така практика отримала назву "шлагбаум".

До схеми, за версією слідства, було залучено колишнього заступника голови Фонду держмайна, який згодом став радником міністра енергетики (Ігор Миронюк), а також колишнього правоохоронця, який обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" (Дмитро Басов).

Так, згідно з розслідуванням, в гучній корупційній справі наразі фігурує:

Колишній радник міністра енергетики - Ігор Миронюк .

. Виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" - Дмитро Басов .

. Бізнесмен - керівник злочинної організації - Тимур Міндіч .

. Четверо осіб – працівників бек-офісу з легалізації коштів.

Використовуючи зв'язки в міністерстві та державній компанії, вони контролювали кадрові призначення, закупівлі та рух коштів.

Повне відеорозслідування НАБУ та САП щодо масштабної корупції в енергетиці

Нагадаємо:

Детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95", соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча вранці 10 листопада, повідомили джерела "Української правди".

Бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95", соратник президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч залишив територію України 10 листопада – це сталося за кілька годин до обшуку НАБУ, повідомили джерела "Української правди".

У НАБУ підтвердили, що разом із САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

"15 місяців роботи і 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації", - йдеться в повідомленні.

Учасники розслідування вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили частину аудіозаписів із розслідування масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. Операція має кодову назву "Мідас".