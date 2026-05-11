"Тіньовий флот", банки та зерно: ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ

ЄС може ухвалити новий пакет санкцій проти РФ уже в кінці червня

Посадовці ЄС обговорюють можливість введення нового пакету санкцій проти РФ, основною метою якого стане послаблення "тіньового флоту", банків та фірм, що продають викрадене українське зерно.

Про це пише Politico із посиланням на джерела в ЄС.

21-й пакет санкцій планують ухвалити наприкінці червня або на початку липня. Чиновники також бачать шанс просунути санкції, які раніше блокував уряд Віктора Орбана, колишнього прем'єр-міністра Угорщини.

Зокрема йдеться про санкції проти високопоставлених членів Російської православної церкви, зокрема її лідера патріарха Кирила – близького соратника Путіна, який підтримав російське вторгнення в Україну.

Також Єврокомісія може "відродити" ідею заборони на морські перевезення для російських суден, яку раніше блокували Мальта та Греція.

"Логіка Брюсселя проста – економіка Росії перебуває у найгіршому внутрішньому стані з початку війни. Це справді той момент, коли слід тиснути сильніше, оскільки Росія перебуває у скрутному становищі", – зазначив один із високопоставлених чиновників ЄС.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн налаштовані ще більше посилити цей імпульс, створений попередніми санкціями та ударами України, і прагнуть ще одного великого пакету санкцій.

Також посадовці стверджують, що літній санкційний удар зможе зіграти на користь Києва в мирних перемовинах, враховуючи декілька зовнішніх чинників.

Зокрема це пов'язано із втратою Росією свого союзника Орбана в Угорщині, можливим встановленням миру між США та Іраном, а також із проміжними виборами до Конгресу у Сполучених Штатах.

Ці чинники можуть посилити мирні спроби адміністрації Дональда Трампа та схилити Росію до миру, вважають у ЄС.

Після результатів виборів в Угорщині в квітні ЄС зміг ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії.

Раніше міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявляв, що 21-й пакет санкцій проти Росії, розробку якого вже почали в ЄС, буде жорстким і стосуватиметься російських енергоносіїв.