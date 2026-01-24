Євросоюз передає Україні 447 генераторів

Європейський Союз передає Україні 447 генераторів – для громад по всій країні, з фокусом на прифронтові регіони.

Про це повідомляє віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Йдеться про 445 генераторів малої потужності та 2 генератори великої потужності. Загальна вартість допомоги – 3.7 млн євро, розповів він.

Генератори, що спрямовуються до Києва, забезпечать потреби критичної інфраструктури столиці, повідомив міністр у Телеграм.

Допомогу отримають також Київська область, а також Донецька, Запорізька, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Одеська, Сумська та Миколаївська області.

Поставка здійснюється через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації Єврокомісії (ERCC) з резервів rescEU у співпраці з Червоним Хрестом України.

"Очікуємо надходження в Україну вже протягом тижня. Це важлива підтримка для безперебійної роботи шкіл, лікарень, соціальних закладів, укриттів і пунктів обігріву, а також котелень, водозаборів, очисних споруд і артезіанських свердловин", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо:

В Україні внаслідок нового масованого удару РФ по енергетичній інфраструктурі 24 січня є знеструмлені споживачі у Києві та на Київщині, Чернігівщині і Харківщині.

У Києві внаслідок масованої атаки ворога у ніч на 24 січня й пошкоджень критичної інфраструктури знову майже 6 000 будинків без опалення. Більшість із них – ті, які вже двічі підключили або намагалися під'єднати до теплопостачання після обстрілів 9-го та 20-го січня.

Уряд ухвалив пакет підтримки для підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації.

Партнери України нададуть нові пакети підтримки, які включають понад 6000 одиниць великого енергетичного обладнання та внески до Фонду підтримки енергетики.

21 січня Данія оголосила про внесок у понад 20 млн євро на енергетичну підтримку України.

Японія надасть Україні 140 генераторів малої і середньої потужності, 60 малих і середніх трансформаторів та обладнання для ремонтних робіт, 2 когенераційні установки та 13 комплектів частотних перетворювачів.

Останнім днями в Україну надійшло шість гуманітарних вантажів загальною вагою понад 50 тонн з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії.

В Україну доставили 39 одиниць промислового котельного обладнання загальною потужністю майже 53 МВт, які надав уряд Італії.