Україна отримала від Італії обладнання потужністю 53 МВт

В Україну доставили 39 одиниць промислового котельного обладнання загальною потужністю майже 53 МВт, які надав уряд Італії.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

"В Україну надійшла партія допомоги від уряду Італії. Йдеться про 39 одиниць промислового котельного обладнання загальною потужністю майже 53 МВт – модульні та водогрійні котли разом із пальниками, комплектуючими, фільтрами й допоміжними системами", – розповів він.

Це реалізація домовленостей між Президентом України Володимиром Зеленським та Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, зазначив міністр.

"Загальна вага цієї партії – понад 109 тонн, оціночна вартість гуманітарної допомоги – 835,5 тисяч євро", – написав він у Телеграм.

"Найближчими днями надійдуть наступні партії. Першочергово – передаємо обладнання до прифронтових областей", – додав міністр.

Це лише частина ширшої програми підтримки. Загалом Італія погодила передачу 78 одиниць теплотехнічного обладнання із сумарною потужністю 116 МВт, зазначив Кулеба.

За його словами, котли можуть працювати як основні або резервні джерела тепла – для лікарень, шкіл, адміністративних будівель, об'єктів критичної інфраструктури, а також у складі міських котелень і систем теплокомуненерго.

Міністр зазначив, що такі рішення дозволяють посилювати теплопостачання, закривати аварійні потреби після обстрілів і зменшувати вразливість громад у зимовий період.

Раніше віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба повідомив, що Україна отримає від Італії 32,5 мільйона євро безповоротної допомоги, які спрямують на відновлення історичних будівель Одеси. Ще шість мільйонів піде на модернізацію зрошувальних систем у регіоні.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом Україна отримає з Італії близько 80 одиниць промислових бойлерів потужністю від 550 до 3000 кВт на загальну суму 1,85 млн євро.

