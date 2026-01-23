Світова підтримка: Україна незабаром отримає понад 6000 одиниць енергообладнання

Партнери України нададуть нові пакети підтримки, які включають понад 6000 одиниць великого енергетичного обладнання та внески до Фонду підтримки енергетики.

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко після Координаційної зустрічі групи G7+ з питань енергетичної підтримки України.

Зокрема:

Європейський Союз: 447 генераторів;

Італія: €10 млн до Фонду та ще додаткові €50 млн закладені в бюджет на 2026 рік;

Литва: 90 генераторів;

Німеччина: €60 млн підтримки та додаткове обладнання, яке включає 33 когенераційні установки, 15 мобільних гібридних генераторів, 300 фотоелектричних установок, 375 акумуляторних батарей, 31 котельну установку, 45 одиниць будівельної техніки та 10 бойлерів;

Сполучене Королівство: майже €23 млн до Фонду;

США: понад $400 млн на гуманітарні проєкти підтримки українців цієї цими;

Франція: понад 100 генераторів загальною потужністю 13 МВт;

Японія: 140 генераторів малої і середньої потужності, 60 малих і середніх трансформаторів та обладнання для ремонтних робіт, 2 когенераційні установки, 13 комплектів частотних перетворювачів.

Нагадаємо:

Останнім днями в Україну надійшло шість гуманітарних вантажів загальною вагою понад 50 тонн з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії.