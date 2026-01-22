Гуманітарна енергодопомога: які країни та яке обладнання надіслали Україні

Останнім днями в Україну надійшло шість гуманітарних вантажів загальною вагою понад 50 тонн з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Він уточнив, що це силові трансформатори, розподільчі шафи, генератори, освітлювальні щогли тощо.

"Також очікуємо на допомогу від партнерів: у п'ятницю має надійти партія енергетичного обладнання з Чехії. Ще 400 генераторів їде до столиці з Польщі. Допомога від Австрії вже прямує до резервного Хабу Міненерго", – поінформував очільник відомства.

Шмигаль зазначив, що підприємствам паливно-енергетичного комплексу та критичної інфраструктури вже відправлено 20 вантажів — 114 тонн устаткування.

"Усім відповідальним дано завдання оперативно опрацьовувати отриману допомогу, адже від цього прямо залежить швидкість відновлення світла й тепла в домівках", – додав міністр.

Нагадаємо:

Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ (урядовою установою Німеччини, що надає міжнародну технічну допомогу) про передачу Києву двох когенераційних установок.

В Україну доставили 39 одиниць промислового котельного обладнання загальною потужністю майже 53 МВт, які надав уряд Італії.

Республіка Азербайджан надіслала в Україну чергову партію гуманітарної допомоги для енергетичного сектору на суму близько 1 мільйона доларів.

Данія оголосила про внесок у понад 20 млн євро на енергетичну підтримку України.