В Міненерго розповіли, в яких регіонах найбільші знеструмлення після атаки РФ

В Україні внаслідок нового масованого удару РФ по енергетичній інфраструктурі 24 січня є знеструмлені споживачі у Києві та на Київщині, Чернігівщині і Харківщині.

Про це повідомили в Міненерго.

В ДТЕК уточнили, що у Києві через масовану атаку 88 000 родин тимчасово без світла.

"Складна ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині діють графіки аварійних відключень. Також оператори системи розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження. Повернення до прогнозованих погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - розповіли в міністерстві.

На Одещині також продовжують діяти мережеві обмеження.

Нагадаємо:

Ситуація з електропостачанням по всій Україні різко ускладнилася через наслідки обстрілів.

Україна наближається до "гуманітарної катастрофи" після місяців російських авіаударів по енергосистемі, і будь-яка майбутня мирна угода має включати припинення атак на енергетичну інфраструктуру.