Половина багатоповерхівок Києва залишилася без тепла після ворожої атаки

У Києві внаслідок масованої атаки ворога й пошкоджень критичної інфраструктури знову майже 6 000 будинків без опалення.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко 24 січня.

Більшість із них - ті, які вже двічі підключили або намагалися під'єднати до теплопостачання після обстрілів 9-го та 20-го січня.

Також проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому.

Нагадаємо:

В Україні внаслідок нового масованого удару РФ по енергетичній інфраструктурі 24 січня є знеструмлені споживачі у Києві та на Київщині, Чернігівщині і Харківщині.

9 січня половина багатоквартирних будинків Києва, майже 6 тисяч, залишилися без теплопостачання через пошкоджену масованою атакою ворога критичну інфраструктуру столиці.