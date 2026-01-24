Половина багатоповерхівок Києва залишилася без тепла після ворожої атаки
У Києві внаслідок масованої атаки ворога й пошкоджень критичної інфраструктури знову майже 6 000 будинків без опалення.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко 24 січня.
Більшість із них - ті, які вже двічі підключили або намагалися під'єднати до теплопостачання після обстрілів 9-го та 20-го січня.
Також проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому.
Нагадаємо:
В Україні внаслідок нового масованого удару РФ по енергетичній інфраструктурі 24 січня є знеструмлені споживачі у Києві та на Київщині, Чернігівщині і Харківщині.
9 січня половина багатоквартирних будинків Києва, майже 6 тисяч, залишилися без теплопостачання через пошкоджену масованою атакою ворога критичну інфраструктуру столиці.