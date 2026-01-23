Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Уряд запровадив гранти для малого бізнесу на купівлю енергообладнання

Андрій Муравський — 23 січня, 20:52
Уряд запровадив гранти для малого бізнесу на купівлю енергообладнання
Getty Images

Уряд ухвалив пакет підтримки для підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Запроваджуємо додаткову підтримку для підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації", – написала вона у Телеграм.

"Малий та середній бізнес продовжує працювати, попри аварійні відключення через російські обстріли, і через це несе додаткові витрати. Щоб допомогти пройти складний період, на засіданні Кабінету Міністрів ухвалили пакет підтримки", – повідомила Свириденко.

Йдеться про одноразову фінансову допомога для малого і середнього бізнесу на енергонезалежність.

ФОПи 2–3 груп, які працюють у соціально важливих сферах — заклади харчування, аптеки, кав'ярні, продуктові магазини, пекарні та інші заклади та послуги першої необхідності, зможуть отримати разову виплату від 7 500 до 15 000 грн.

Як зазначила Свириденко, розмір виплати залежить від кількості найманих працівників, за умови наявності щонайменше одного працівника.

"Подача заявки — через портал Дія. Далі заявку верифікують банки-партнери, а Державна служба зайнятості перераховує кошти. Кошти можна витратити на придбання та ремонт енергообладнання, пальне для генераторів та оплату послуг електроенергії", – пояснила вона.

Також ідеться про кредит 0% на енергообладнання для бізнесу.

Підприємства, які відповідають критеріям програми 5–7–9%, зможуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою.

Різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.

За словами очільниці уряду, кредити надають майже 50 банків-партнерів програми 5-7–9 строком до 3 років. Максимальна сума кредиту — до 10 млн гривень.

"Ці рішення мають допомогти продовжувати працювати, виконувати функції пунктів незламності та зберігати робочі місця у період найскладніших енергетичних умов", – зазначила Свириденко.

Вона додала, що деталі і дату старту програм оприлюднить Мінекономіки.

Для надання грантів уряд ухвалив внесення змін до постанови від 21 червня 2022 р. про "Деякі питання надання грантів бізнесу".

гранти кредити уряд законодавство

уряд

Уряд запровадив гранти для малого бізнесу на купівлю енергообладнання
Управління держборгом: уряд виконав одну з 15 рекомендацій аудиторів
Уряд хоче автоматизувати обмін інформацією щодо санкцій

Останні новини