Уряд запровадив гранти для малого бізнесу на купівлю енергообладнання

Уряд ухвалив пакет підтримки для підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Запроваджуємо додаткову підтримку для підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації", – написала вона у Телеграм.

"Малий та середній бізнес продовжує працювати, попри аварійні відключення через російські обстріли, і через це несе додаткові витрати. Щоб допомогти пройти складний період, на засіданні Кабінету Міністрів ухвалили пакет підтримки", – повідомила Свириденко.

Йдеться про одноразову фінансову допомога для малого і середнього бізнесу на енергонезалежність.

ФОПи 2–3 груп, які працюють у соціально важливих сферах — заклади харчування, аптеки, кав'ярні, продуктові магазини, пекарні та інші заклади та послуги першої необхідності, зможуть отримати разову виплату від 7 500 до 15 000 грн.

Як зазначила Свириденко, розмір виплати залежить від кількості найманих працівників, за умови наявності щонайменше одного працівника.

"Подача заявки — через портал Дія. Далі заявку верифікують банки-партнери, а Державна служба зайнятості перераховує кошти. Кошти можна витратити на придбання та ремонт енергообладнання, пальне для генераторів та оплату послуг електроенергії", – пояснила вона.

Також ідеться про кредит 0% на енергообладнання для бізнесу.

Підприємства, які відповідають критеріям програми 5–7–9%, зможуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою.

Різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.

За словами очільниці уряду, кредити надають майже 50 банків-партнерів програми 5-7–9 строком до 3 років. Максимальна сума кредиту — до 10 млн гривень.

"Ці рішення мають допомогти продовжувати працювати, виконувати функції пунктів незламності та зберігати робочі місця у період найскладніших енергетичних умов", – зазначила Свириденко.

Вона додала, що деталі і дату старту програм оприлюднить Мінекономіки.

Для надання грантів уряд ухвалив внесення змін до постанови від 21 червня 2022 р. про "Деякі питання надання грантів бізнесу".