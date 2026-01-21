Данія виділила понад 20 мільйонів євро на енергетичну допомогу Україні

Данія оголосила про внесок у понад 20 млн євро на енергетичну підтримку України.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, ці кошти будуть спрямовані до Фонду підтримки енергетики України, на захист енергообʼєктів та на забезпечення термінової допомоги для швидкого відновлення.

Вона додала, що Японія також готує суттєвий пакет енергетичного обладнання.

Нагадаємо:

Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ (урядовою установою Німеччини, що надає міжнародну технічну допомогу) про передачу Києву двох когенераційних установок.

В Україну доставили 39 одиниць промислового котельного обладнання загальною потужністю майже 53 МВт, які надав уряд Італії.

Республіка Азербайджан надіслала в Україну чергову партію гуманітарної допомоги для енергетичного сектору на суму близько 1 мільйона доларів.