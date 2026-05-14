Санкції ЄС можуть вдарити по арктичній логістиці РФ – ЗМІ

Зупинка російських криголамів біля норвезького порту Хоннінгсвог стали частиною арктичної судноплавної логістики Росії, але на тлі посилення санкцій є шанс, що надалі Норвегія припинить надання послуг цим суднам.

Про це пише видання High North News.

Ідеться про спеціалізований флот, який обслуговує російський проект "Ямал СПГ" (Yamal LNG). За даними HNN, газовози Arc7 LNG більше 40 разів зупинялися у водах біля північного норвезького порту Хоннінгсвог з початку 2024 року.

Нещодавно газовоз "Борис Давидов" зупинився на кілька годин біля Хоннінгсвага, перш ніж продовжити свій шлях.

Судна, призначені для роботи протягом усього року в крижаних водах Російської Арктики, регулярно "заходять" у води біля Норвезького Норд-Капа під час рейсів між терміналом Ямал СПГ і ринками Європи та Азії.

"Дані відстеження Автоматичної системи ідентифікації (AIS), проаналізовані HNN, показують, що норвезькі зупинки стали глибоко інтегрованими в логістичний ланцюг, що підтримує експорт російського СПГ з Арктики", – говориться у повідомленні.

З лютого 2024 року HNN зафіксувала більше ніж 40 окремих випадків, коли один з 14 танкерів, що обслуговують російський "Ямал СПГ", зупинявся біля Хоннінгсвага. Судна зазвичай залишаються в цьому районі на кілька годин.

Зупинки пов'язані із зміною екіпажу, доставкою провізії тощо, але це відбувається за межами власне норвезького порту.

Судна наразі не підлягають санкціям, як і сам проект "Ямал СПГ". В результаті, зупинки та супутні морські послуги залишаються законними відповідно до існуючих норвезьких та європейських санкційних рамок, говориться у публікації.

У той же час Європейський Союз готує більш широке обмеження на діяльність, пов'язану з перевезенням російського зрідженого природного газу.

"У рамках 20-го пакету санкцій блоку, ухваленого минулого місяця, ЄС запровадив обмеження на послуги, що надаються танкерам, які транспортують зріджений природний газу і працюють у Росії", – нагадує видання.

Заходи, які набудуть чинності 1 січня 2027 року, забороняють пряме або непряме надання технічної допомоги, послуг посередництва або фінансової допомоги LNG-танкерам, що працюють у Росії або призначені для використання там.

Хоча санкції не націлені безпосередньо на згаданий російський флот або експорт з Ямалу, очікується, що вони ускладнять підтримку операцій, пов'язаних з європейськими компаніями, пише HNN.

Поки майбутній вплив на операції біля північного узбережжя Норвегії залишається під питанням.

"Втім, Норвегія, хоча й не є членом ЄС, значною мірою узгодила свої дії з європейськими санкціями, накладеними на Росію з моменту повномасштабного вторгнення Москви в Україну в 2022 році", – зазначає видання.

Якщо Осло повторить заходи ЄС, це може фактично призвести до припинення надання послуг суднам Arc7 LNG, що працюють за межами Хоннінгсвага, пише HNN.

Норвезька влада раніше стверджувала, що їй бракує юридичних повноважень, щоб заборонити несанкціонованим суднам доступ до територіальних вод або морських послуг.

"Це питання підкреслює постійну складність відносин Європи з російським СПГ, який в значній мірі уникнув більш суворих санкцій, накладених на експорт російської нафти", – говориться у публікації.

Попри зусилля Брюсселя зменшити залежність від російської енергії, постачання російського зрідженого природного газу до Європи залишаються на високому рівні з початку війни.

Нагадаємо:

Європейський Союз у 2025 році прийняв 207 партій LNG з російського проєкту Yamal LNG, що лише незначно менше порівняно з 217 поставками у 2024 році.

У першому кварталі 2026 року країни ЄС збільшили імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) через зменшення поставок з Близького Сходу. За перші три місяці року імпорт з проєкту "Ямал СПГ" у Сибіру зріс на 17% до 5 млн тонн порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Посадовці ЄС обговорюють можливість введення нового пакету санкцій проти РФ, основною метою якого стане послаблення "тіньового флоту", банків та фірм, що продають викрадене українське зерно.