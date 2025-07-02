ЄС мало робить для зменшення залежності від китайських рідкісноземельних металів – The Guardian

Законодавство Євросоюзу не сприяє зменшенню залежності Європи від китайських рідкісноземельних металів і продукції.

Про це пише The Guardian.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обіцяла ще в березні, що ЄС буде сприяти внутрішньому виробництву, щоб уникнути стратегічних залежностей, особливо від виробництва акумуляторів. Але багато виробників компонентів щодня стикаються з дешевшою китайською альтернативою, пише видання.

Стефан Шерер, керівник німецької компанії AMG Lithium, яка виробляє літій-гідроксид для акумуляторів, критикує закон ЄС про критичні сировинні матеріали 2024 року (CRMA), який вважається основою стратегії ЄС щодо зменшення залежності від Китаю.

За його словами, закон має прогалини. І відрізняється від законодавчих змін у США, де виробників спонукають купувати сировину локально.

"На жаль, він не передбачає стимулювання видобутку у Європі. Це зовсім протилежно США, де ви повинні мати певний відсоток матеріалів, вироблених на території США, які вважають критично важливими", – цитує промисловця The Guardian.

"Ми маємо наміри, але нічого конкретного. Вам не потрібно платити, якщо ви купуєте не в ЄС, тож навіщо вам це робити? Замість цього ви просто продовжуєте купувати з Китаю", – пояснив Шерер.

Китай має майже 20-річну перевагу над Європою. Він переробляє 60% світових запасів літію на своїй території та контролює 60% світового виробництва компонентів для акумуляторів, що надає їй домінуючу позицію на ринках, зазначено у публікації.

AMG Lithium – перший завод у ЄС, що виробляє літій гідроксид, який використовується у багатьох автомобільних акумуляторах. Завод у колишній Східній Німеччині відкрилася минулого року і має намір виробляти 20 тис тонн літій-гідроксиду на рік. Цього вистачить для забезпечення компонентами 500 тис електромобілів.

Проте, у довгостроковій перспективі виробник бачить загрозу з боку Китаю. І ті європейські виробники, які працюють в секторі критичних сировин, потребують захисту, адже тепер їм потрібен час, щоб наздогнати китайських конкурентів, сказав Шерер.

Він виступає за тимчасові тарифи або податкові пільги, щоб стимулювати тих, хто купує літій, кобальт, нікель і графіт, вироблені в ЄС. Чи навіть запросити Китай інвестувати у ЄС за умови, що вони найматимуть європейців.

Нагадаємо:

Як повідомлялося раніше, європейські автовиробники терміново ведуть переговори із західними постачальниками магнітів і рідкісноземельних елементів, намагаючись гарантувати собі критично важливі матеріали на тлі дефіциту, який посилився через обмеження експорту з боку Китаю.

Зокрема, німецький автогігант Mercedes-Benz звернувся до британської компанії Rainbow Rare Earths з метою отримати доступ до майбутнього видобутку з її шахти в Південній Африці.

Також повідомлялося, що Amaroq Minerals, найбільша гірничодобувна компанія Гренландії, веде переговори з державними агентствами США та ЄС про фінансування розробки корисних копалин.

Раніше повідомлялося, що Президент США Дональд Трамп заявив, що США та Китай підписали торгову угоду, досягнуту минулого місяця в Женеві.

Раніше повідомлялося, що оновлене торгове перемир’я між США і Китаєм не зачепило одне з ключових питань — обмеження експорту рідкісноземельних магнітів, які грають ключову роль в оборонному секторі.

Китай заявив, що остаточно погодив деталі торгової рамкової угоди зі США, підтверджуючи слова міністра торгівлі США Говарда Латніка про досягнення домовленостей між двома країнами.

Раніше повідомлялося, що армія РФ захопила село Шевченко в Донецькій області, біля якого розташоване родовище літієвих руд з одним із найбільших запасів у Східній Європі.

Літій - один із металів, ціни на який різко зросли за останні роки, оскільки він став ключовим компонентом у виробництві акумуляторів для електромобілів. Крім того, літій використовують у виробництві електроніки, а також у склокераміці, авіаційних сплавах і для збереження енергії.