Китай стискає кулак: рідкісноземельні обмеження б’ють по Mercedes, Porsche і Ford

Європейські автовиробники терміново ведуть переговори із західними постачальниками магнітів і рідкісноземельних елементів, намагаючись гарантувати собі критично важливі матеріали на тлі дефіциту, який посилився через обмеження експорту з боку Китаю.

Про це повідомляє газета Financial Times.

За словами джерел, німецький автогігант Mercedes-Benz звернувся до британської компанії Rainbow Rare Earths з метою отримати доступ до майбутнього видобутку з її шахти в Південній Африці.

Компанія Rainbow, яку фінансує TechMet (гірничодобувна компанія, частково належна уряду США), очікує почати видобуток рідкісноземельних елементів лише у 2027 році. Видобуті матеріали будуть використовуватись для виготовлення постійних магнітів.

Рідкісноземельні елементи є життєво важливими для автопромисловості, оскільки вони використовуються у постійних магнітах для електродвигунів електромобілів, а також в інших компонентах, присутніх у всіх автомобілях.

Франк Еккард, генеральний директор німецького виробника магнітів Magnosphere, розповів, що Porsche та інші автовиробники зверталися із запитами на додаткові поставки, щоб уникнути зупинки виробництва найближчими тижнями.

За прогнозами Еккарда, деякі автомобільні виробництва можуть зупинитися вже до середини липня, якщо компанії не знайдуть альтернативні джерела магнітів.

Дефіцит охоплює не лише Європу. У травні Ford тимчасово зупинив виробництво на своєму заводі з випуску позашляховиків у Чикаго через нестачу магнітів.

Керівники автокомпаній неодноразово попереджали, що запаси рідкісноземельних магнітів можуть вичерпатися вже за кілька тижнів або місяців.

Одним із небагатьох винятків є Hyundai. За словами двох обізнаних джерел, південнокорейський автовиробник і його дочірня компанія Kia заявили інвесторам, що мають запаси рідкісноземельних матеріалів щонайменше до кінця року.

Нагадаємо:

Оновлене торгове перемир’я між США і Китаєм не зачепило одне з ключових питань — обмеження експорту рідкісноземельних магнітів, які грають ключову роль в оборонному секторі.

Китай зняв обмеження на експорт рідкісноземельних металів, про що свідчить початок видачі експортних дозволів до ЄС та США китайським компаніям.