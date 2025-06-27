США і Китай оновили угоду щодо тарифів

Президент США Дональд Трамп заявив, що США та Китай підписали торгову угоду, досягнуту минулого місяця в Женеві.

Про це пише Financial Times.

"Ми тільки вчора підписали угоду з Китаєм", – сказав президент у Білому домі в четвер, не розкривши жодних подробиць. Представник Білого дому заявив, що США і Китай "домовлялися про додаткове розуміння рамок для реалізації Женевської угоди", посилаючись на торговельні переговори, які країни провели в травні і вперше домовилися про перемир'я", – говориться у публікації.

"Схоже, що Вашингтон і Пекін письмово зафіксували те, що раніше обговорювалося, але не було включено до офіційного документу", пише FT.

Представник Білого дому повідомив, що Сполучені Штати досягли угоди з Китаєм щодо того, як прискорити поставки рідкоземельних металів до США.



Угода в Женеві передбачала значне зниження тарифів один проти одного на 90 днів, поки вони намагалися укласти всеосяжну торговельну угоду. Однак вона зірвалася через розбіжності щодо китайського експорту рідкоземельних металів та експортного контролю США, нагадує видання.

Раніше цього місяця міністр фінансів Скотт Бессент очолив команду, до якої увійшли міністр торгівлі Говард Лутнік і торговий представник США Джеймісон Грір, для переговорів у Лондоні з віце-прем'єром Китаю Хе Ліфенгом з метою виходу з глухого кута. Через два дні сторони заявили, що досягли угоди, але не надали жодних деталей.

У четвер Лутнік заявив, що вони завершили угоду, яка спочатку була досягнута в Женеві. «Ця угода була підписана і скріплена печаткою два дні тому», – сказав він в інтерв'ю телеканалу Bloomberg.

"Хоча нам потрібно розглянути деталі, якщо угода принесе більше визначеності, передбачуваності та справедливості в американсько-китайську торгівлю, це буде великою перемогою для народів обох країн", - сказав Шон Стайн, президент Американсько-китайської ділової ради.

"Очікувана угода укладена в той час, коли адміністрація Трампа працює над досягненням широких угод про торгівлю з численними партнерами напередодні 9 липня, коли будуть знову застосовані «взаємні» тарифи, про які президент оголосив у квітні. Ці мита, що сягають 50 відсотків для більшості торговельних партнерів США, були тимчасово знижені до 10 відсотків на 90 днів, щоб дати можливість іноземним країнам провести переговори", – зазначено у публікації.

Відтоді американські чиновники ведуть інтенсивні переговори з такими країнами, як Індія, В'єтнам, Південна Корея, Японія та ЄС, щоб досягти остаточного врегулювання.

"Поки що лише Велика Британія досягла торговельної угоди зі США, тоді як Китай домігся зниження "взаємних" тарифів на 10 відсотків після періоду підвищення тарифів за принципом "око за око". Трамп також залишив у силі додаткові 20-відсоткові тарифи на весь китайський імпорт", – пише FT.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що оновлене торгове перемир’я між США і Китаєм не зачепило одне з ключових питань — обмеження експорту рідкісноземельних магнітів, які грають ключову роль в оборонному секторі.

Пекін не зобов’язався надати дозвіл на експорт деяких спеціалізованих рідкоземельних магнітів, які потрібні постачальникам американської армії для виробництва винищувачів і ракетних систем.

Водночас США зберігають обмеження на експорт до Китаю передових чипів штучного інтелекту, побоюючись, що ті можуть бути використані у військових цілях.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підписав угоду, яка усуває деякі торговельні бар'єри між Великобританією та США, але не скасував мита на імпорт сталі.

Це сталося після тижнів переговорів щодо імплементації частин договору, які, як сподівається уряд Великої Британії, захистять британський бізнес від впливу тарифів, запроваджених Трампом.